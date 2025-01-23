Украина и Швеция договорились о соглашении для сотрудничества компаний в сфере ОПК

Украина и Швеция договорились разработать двустороннее соглашение по поддержке внедрения совместных проектов в сфере ОПК и обсудили предложения по их созданию.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет "Европейская правда".

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев встретился с директором управления испытаний и оценки технических систем шведского правительственного снабженческого агентства FMV, бригадным генералом Иоганном Аксельссоном.

Ну встрече, в частности, обсудили перечень приоритетных изделий, которые две стороны будут выпускать.

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"Безусловно, ПВО и боеприпасы остаются приоритетами Украины. Отдельная необходимость – развитие дальнобойных возможностей", – отметил заместитель министра обороны Боев.

Аксельссон сообщил, что вскоре ожидается положительное решение правительства Швеции о выделении нового пакета военной помощи Украине, который станет крупнейшим с начала полномасштабного вторжения.

Кроме предоставления вооружения, он будет предусматривать инвестиции в украинское оборонное производство, в частности для увеличения дальнобойных возможностей.

Дополнительно украинская и шведская стороны согласовали детали реализации контрактов по производству бронетехники, в частности шведских БМП CV-90. Планируется наладить партнерство для технического обслуживания и ремонта этих бронемашин в Украине.

Во время переговоров также подняли вопрос обеспечения устойчивой связи на поле боя для реализации запланированных операций Сил обороны. Швеция имеет инструменты спутниковой связи, которые эффективно зарекомендовали себя.

Как ранее сообщалось, Норвегия и Дания вложат сотни миллионов евро в "датскую модель" для вооружения Украины.

А в декабре Украина получила более 150 млн евро на финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса от Дании, Франции и Литвы.