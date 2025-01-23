МИД выясняет у США, как пересмотр международной помощи повлияет на Украину

Министерство иностранных дел обратилось в США для разъяснений после указа Дональда Трампа, который предусматривает замораживание иностранной помощи на 90 дней для ее пересмотра.

Об этом на брифинге в четверг, 23 января, сказал представитель МИД Георгий Тихий, пишет "Европейская правда".

Тихий отметил, что украинская сторона видела решение президента США относительно иностранной помощи.

"Мы находимся на связи с американской стороной, чтобы понять, каких именно программ в Украине касается или будет касаться пересмотр (финансирования. – Ред.)", – добавил он.

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Спикер МИД напомнил, что Украина ранее проходила аудиты использования иностранной помощи, которые показывали, что она "использовала международную помощь наиболее прозрачным и ответственным способом".

"И мы уверены, что если есть определенные программы, которые подвергнутся этому пересмотру и проверкам по этому решению, мы уверены, что они будут успешными. И мы открыты к любым таким проверкам", – заверил Тихий.

В первый день работы президентом США Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Государственный департамент и Агентство США по международному развитию являются основными ведомствами, которые осуществляют надзор за иностранной помощью.

В то же время на поставки оружия Украине это решение не должно повлиять, поскольку соответствующие расходы принимались Конгрессом США не как международная помощь.

Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс выразил опасения, что указ Трампа может поставить под угрозу помощь Украине на зимний период.