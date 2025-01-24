"Он умный парень": Трамп заявил, что свяжется с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он планирует возобновить сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном после того, как эти двое наладили рабочие отношения во время первого срока Трампа.

Об этом он сказал в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

Трамп вспомнил, что имел хорошие отношения с Ким Чен Ыном во время своего первого срока.

"Я ему нравился, и я с ним ладил", – отметил он.

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На вопрос журналиста, свяжется ли американский президент снова с северокорейским лидером, Трамп ответил утвердительно.

"Я снова свяжусь с ним", – сказал республиканец.

Трамп также утверждает, что северокорейский диктатор "не религиозный фанатик" и "умный парень".

Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".

Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.

После ноябрьских выборов в 2024 году СМИ писали, что окружение Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, что, как считается, может снизить уровень риска вооруженного конфликта на Корейском полуострове.