Орбан хочет, чтобы ЕС убедил Украину "открыть вентили"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке обмануть венгров, когда речь касается поставок газа, и призвал ЕС заставить украинцев "открыть вентили" с газом.

Об этом Орбан сказал во время традиционного пятничного интервью государственному радио, его цитирует издание Telex, сообщает "Европейская правда".

В разговоре Орбан коснулся российско-украинской войны и темы поставок газа.

"Украинцы пытаются нас обмануть", – сказал он, отметив, что украинцы пытаются повысить цены на энергоносители.

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"Если бы украинцы не играли с нами, цены на энергоносители не были бы там, где они есть, и бензин не был бы таким дорогим", – сказал он. Орбан добавил, что с введением санкций "у нас забрали 7,500 миллиардов форинтов".

Он сказал, что просил открыть газотранспортные маршруты, закрытие которых якобы привело к росту цен на энергоносители в Венгрии. Орбан пытается "убедить наших друзей в Брюсселе" убедить украинцев, что "венгры не должны быть единственными, кто оплачивает счета за санкции".

"Все, что нужно – это телефонный звонок: дорогие украинские товарищи, откройте вентили", – сказал венгерский премьер-министр.

Недавно Орбан пообещал "дать отпор" Украине за то, что она с 1 января прекратила транзит российского газа.

Также Венгрия намекнула, что закроет Украине путь в ЕС из-за остановки транзита энергоресурсов.