Орбан накинувся на Україну через припинення транзиту газу та грозиться "дати відсіч"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував рішення України припинити транзит російського газу з початку 2025 року та заявив, що Будапешт може вжити заходів у відповідь.

Про це він сказав на пресконференції під час візиту до Братислави у вівторок, 21 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.

Орбан заявив, що Україна не лише припинила транзит газу через свою територію, а й нібито відмовляється від переговорів, тоді як її рішення загрожує Угорщині, Словаччині та всьому регіону.

"Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч", – заявив він.

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На думку премʼєра Угорщини, "те, як сьогодні кияни намагаються контролювати і формувати відносини з центральноєвропейськими країнами, є неприйнятним".

Принагідно Орбан заявив, що виступає проти швидкого членства України в Європейському Союзі – бо це розорить угорську економіку – та НАТО, оскільки це призведе до війни Альянсу з Росією.

Угорщина і Словаччина останнім часом відзначилися низкою антиукраїнських заяв, пов'язаних з припиненням дії контракту про транзит російського газу через Україну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо жорстко розкритикував Україну як ненадійного партнера та заявив, що йому набридло, як президент Володимир Зеленський їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".

А Угорщина натякнула, що закриє Україні шлях до ЄС через зупинку транзиту енергоресурсів.