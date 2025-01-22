Трамп допустил новые санкции против России в случае отказа от переговоров

Президент США Дональд Трамп допустил во вторник, что может рассмотреть введение дополнительных санкций против России, если та не пойдет на переговоры о завершении войны.

Слова Трампа приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, введет ли он дополнительные санкции против России, если Владимир Путин не сядет за стол переговоров, Трамп сказал: "Звучит вероятно".

"Мы говорим с Зеленским. Мы будем говорить с президентом Путиным очень скоро, и мы посмотрим, что и как будет происходить", – сказал Трамп.

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Он обвинил Европейский Союз в том, что тот тратит недостаточно средств на защиту Украины, и сказал, что "рассмотрит" вопрос о том, будут ли США отправлять дополнительное оружие в Украину.

Трамп также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время недавнего телефонного разговора с президентом Китая Си Цзиньпином.

"Он имеет большую власть, как и мы имеем большую власть. Я сказал, что вы должны это урегулировать", – отметил президент США.

Трамп также сказал, что президент Зеленский хотел бы мира: "Но для танго нужны двое. Посмотрим, что из этого получится".

В первый день своего президентства Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.

Владимир Зеленский 20 января подчеркнул, что политика Трампа "мир через силу" дает возможность укрепить американское лидерство и "добиться долгосрочного и справедливого мира".

Путин, поздравляя Трампа со вступлением в должность президента США, заявил о готовности к диалогу по развязанной им войне против Украины.