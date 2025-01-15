В Швеции готовят изменения в конституцию, чтобы лишать гражданства за угрозы безопасности

Швеция готовится внести изменения в конституцию, чтобы иметь возможность отбирать паспорта у людей, которые получили гражданство мошенническим путем, или которые представляют угрозу для государства.

Об этом в среду, 15 января, заявил во время пресс-конференции министр юстиции Ганнар Строммер, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как заявил Строммер, люди с двойным гражданством, которые получили его путем предоставления ложной информации, подкупа или угроз, а также люди, осужденные за такие преступления, как шпионаж или государственная измена, могут быть лишены шведских паспортов, если закон будет принят.

"Предпосылка заключается в том, что Швеция имеет дело с тремя параллельными и очень серьезными угрозами нашей внутренней безопасности", – сказал он.

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Среди опасностей министр юстиции выделил: насильственный экстремизм; государственные субъекты, действующие враждебно по отношению к Швеции, а также системную и организованную преступность.

После большого наплыва искателей убежища в Швецию во время большой волны мигрантов в 2015 году левые и правые правительства, сменявшие друг друга, ужесточили правила иммиграции и предоставления убежища.

Правоцентристское правительство меньшинства премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона ввело еще более жесткие ограничения после того, как пришло к власти в 2022 году.

В 2023 году шведское правительство инициировало ужесточение требований для получения гражданства страны, а также исследовало, законно ли создавать процедуру лишения гражданства.

Уже в январе 2025 года министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл заявил о намерениях ужесточить требования к предоставлению гражданства после подготовки соответствующего правительственного отчета.