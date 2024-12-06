По Сербии прокатились студенческие протесты из-за смертельного обвала на вокзале

Студенты сербских университетов в пятницу заблокировали вход на некоторые занятия на десятках государственных факультетов по всей стране и бойкотировали другие, требуя привлечения к ответственности виновных в смертельном обрушении крыши железнодорожного вокзала в городе Новый Сад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В пятницу студенты факультета технологии и металлургии Белградского университета присоединились к своим коллегам в Нише, Крагуеваце и Новом Саде и начали блокаду занятий.

Ранее на этой неделе прекратил занятия и всю деятельность факультет химии в Белграде. В пятницу сайт Nova S сообщил, что всего 29 факультетов в Белграде, Новом Саде, Нише и Крагуеваце не работают, то есть не проводятся лекции и экзамены.

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Сотни студентов юридического факультета и других граждан также заблокировали движение в центре Белграда в пятницу на 15 минут, чтобы молча почтить память жертв трагедии в Новом Саде и потребовать, чтобы виновные предстали перед правосудием.

Некоторые держали плакаты с изображением президента Александара Вучича с поднятыми руками и надписью "Коррупция, на твоих руках кровь".

В четверг Вучич в своем посте в Instagram призвал прекратить блокады и сказал, что "они (блокады) всегда являются признаком слабости и неуважения к собственному народу и собственной стране".

На этой неделе в городе Новый Сад группа активистов, граждан и местных депутатов от оппозиции пыталась силой войти в здание горсовета, когда там рассматривался вопрос отставки мэра, от которого требовали политической ответственности за трагедию.

Напомним, кровля на входе в вокзал Нового Сада внезапно обвалилась 1 ноября. Реконструкцию станции, где произошла трагедия, осуществлял китайский подрядчик.

Ранее сербская прокуратура арестовала 11 человек в связи с трагедией – в частности бывшего министра строительства Горана Весича, которого позже отпустили.