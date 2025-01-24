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В Словакии продолжаются протесты против правительства Роберта Фицо

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Новости — Пятница, 24 января 2025, 18:49 — Олег Павлюк

В более 20 словацких городах вечером в пятницу, 24 января, начались протесты под лозунгом "Словакия – это Европа" против политики правительства Роберта Фицо.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Акции протеста против правительства Фицо в Словакии организует инициатива "Мир Украине" и оппозиционные политические партии. Также сообщается о протестах в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Жилина
Жилина
Фото: Aktuality

В связи с митингами полиция приняла меры безопасности для обеспечения мирного и безопасного течения. Она также призвала всех уважать инструкции и призывы полицейских на местах и быть внимательными к другим во время общественных собраний.

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Кошице
Кошице
Фото: Aktuality

В большинстве словацких городов на протесты вышли несколько тысяч человек. В Кошице, например, СМИ насчитали 15 тысяч участников.

Также сообщается, что в отдельных городах анонсировали контракции под лозунгом "Словакия – не Украина". В Братиславе на такую акцию пришло около 40 человек.

Ранее на этой неделе словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что в стране готовится "государственный переворот" с участием оппозиции, неправительственных организаций, СМИ, а также "тайной группы экспертов" из-за рубежа.

Словацкая оппозиция, которая пытается объявить вотум недоверия правительству Фицо, отвергает эти заявления и говорит, что они являются лишь тактикой запугивания граждан.

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Словакия Фицо
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