Парламент Словакии определился с датой рассмотрения нового вотума недоверия правительству

Внеочередное заседание парламента Словакии по вопросу о вотуме недоверия правительству во главе с премьером Робертом Фицо должно состояться во вторник, 28 января.

Об этом TASR сообщили в отделе связей со СМИ и общественностью словацкого парламента, пишет "Европейская правда".

Заседание должно начаться в 10.00 по местному времени.

Предложение объявить вотум недоверия было подано оппозиционными партиями "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность" и Христианско-демократическое движение

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Они обвиняют правительство Фицо среди прочего, в изменении внешнеполитической ориентации Словакии на Россию.

Оппозиция внесла новое предложение о вотуме недоверия правительству после того, как во вторник, 21 января, голосование не состоялось.

В тот день Фицо зачитывал депутатам данные Словацкой информационной службы (SIS) о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны, поэтому заседание проходило в закрытом режиме, в том числе и тогда, когда премьер покинул парламент и депутаты должны были бы рассмотреть вопрос о вотуме недоверия.

В знак протеста оппозиция покинула заседание, отозвав первоначальное предложение о вотуме недоверия, которое впоследствии не смогли поставить на голосование.