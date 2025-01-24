СМИ: ЕС вряд ли включит российский СПГ в новый пакет санкций

Европейский Союз вряд ли предложит постепенный отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках нового пакета санкций, направленных против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом со ссылкой на информированные источники передает агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По информации Bloomberg, среди государств ЕС нет единодушия относительно отказа от российского СПГ, импорт которого Европой в 2024 году достиг рекордных значений.

Поэтому ЕС будет полагаться на дорожную карту полного поэтапного отказа от энергоносителей из России, которую должны представить в конце февраля, говорят источники агентства.

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Хотя в этом плане будут очерчены меры, которые необходимо принять для прекращения импорта СПГ из России, детальное законодательство ЕС, вероятно, будет представлено на более позднем этапе, говорится в материале.

Известно, что группа из 10 стран Евросоюза настаивает на усилении мер против России путем введения ограничений на природный газ и сжиженный газ.

Но санкции со стороны ЕС требуют единодушия, которого будет трудно достичь на фоне активной оппозиции со стороны Венгрии и продолжающейся зависимости некоторых других стран от газа из Москвы, добавили источники Bloomberg.

Кроме того, новый 16-й пакет санкций ЕС против России будет направлен на алюминий, агропродукцию, "теневой флот" и российские банки.

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