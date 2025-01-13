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Десять стран ЕС призывают к санкциям против российского газа

Новости — Понедельник, 13 января 2025, 18:25 — Олег Павлюк

Группа из 10 стран Европейского Союза настаивает на усилении санкций против России путем введения дальнейших ограничений на природный газ и усиление контроля за соблюдением верхней границы цен на нефть.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, который есть в его распоряжении, пишет "Европейская правда".

Подписанты документа хотят запретить импорт трубопроводного и сжиженного природного газа в ЕС, чтобы ограничить доходы, которые Кремль использует для финансирования войны в Украине.

"Как конечную цель необходимо как можно быстрее запретить импорт российского газа и СПГ (сжиженного природного газа. – Ред.). Альтернативой полному запрету могло бы стать постепенное сокращение использования российского газа и СПГ", – говорится в тексте, который цитирует Bloomberg.

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Там также призывается наложить дополнительные санкции на российский флот танкеров, перевозящих СПГ, чтобы им запрещали заходить в порты и получать услуги на территории ЕС.

Заявление подписали три страны Балтии, Дания, Ирландия, Польша, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция, указывает Bloomberg.

Как сообщалось, Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации со странами-членами ЕС по 16-му пакету санкций против России.

Шесть стран Европейского Союза на этом фоне призвали Европейскую комиссию снизить предельную цену на российскую нефть, установленную странами "Группы семи" на уровне 60 долларов за баррель.

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санкции Энергетика Россия
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