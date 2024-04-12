В правительстве Норвегии – вторая с начала года отставка из-за плагиата

Министр здравоохранения и социального обеспечения Норвегии Ингвильд Кьеркол 12 апреля объявила об отставке на фоне обвинений в плагиате, который обнаружили в ее магистерской работе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftenposten.

Обвинения в плагиате в адрес Кьеркол впервые появились в конце января. После этого Университет Норд, где министр защитила магистерскую работу в 2021 году, объявил о повторном анализе ее работы.

Ранее на этой неделе норвежские СМИ сообщили, совет по вопросам жалоб Университета Норд констатировал наличие плагиата в магистерской работе, которую Кьеркол подала вместе с однокурсником, и отозвал ее.

После встречи с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стьоре глава Министерства здравоохранения решила подать в отставку.

"Чтобы продолжать работать на посту министра здравоохранения, я должна быть человеком, которому доверяют. Я уйду с этой фантастической работы", – заявила Кьеркол на пресс-конференции.

Стьоре в свою очередь сказал, что министру было бы трудно продолжать работать на этой должности после объявленных обвинений в плагиате.

Ингвильд Кьеркол стала вторым министром правительства Норвегии, который за последние несколько месяцев ушел в отставку после обвинений в плагиате.

В январе об отставке объявила министр исследований и высшего образования Сандра Борх, которая признала, что в своей магистерской работе позаимствовала без ссылок работы других студентов, включая их ошибки.