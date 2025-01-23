Туск поддержал идею мэра Варшавы ужесточить требования программы помощи детям для украинцев

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который предложил, чтобы польская программа помощи на детей, известная как "800 плюс", касалась только тех украинцев, которые имеют работу в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск написал у себя в X (Twitter).

По его словам, правительство срочно рассмотрит предложение Тшасковского.

"Предложение президента Рафала Тшасковского платить 800 плюс только мигрантам, в том числе украинцам, которые реально живут, работают и платят налоги в нашей стране, будет срочно рассмотрено правительством. Я это поддерживаю" – отметил премьер-министр Польши.

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Недавно Тшасковский выступил за то, чтобы польская программа помощи на детей, известная как "800 плюс", касалась только тех украинцев, которые имеют работу в Польше.

Мэр Варшавы, который также является кандидатом в президенты, заявил, что Польша не должна совершить ошибку, которую когда-то сделали другие западные страны, такие как Германия или Швеция, в которые, по его словам, "было просто выгодно приезжать только за социальные выплаты".

Программа "Семья 500 плюс" была введена правительством "Права и справедливости" 1 апреля 2016 года. Согласно ей, семьи с детьми на иждивении имели право на пособие на воспитание ребенка в размере 500 злотых на ребенка до достижения им 18-летнего возраста, независимо от дохода, который получает семья.

С 1 января 2024 года размер этого пособия составляет 800 злотых в месяц на ребенка.

Выплаты в 800 злотых распространяются на тех украинцев, кто легально въехал в Польшу из Украины после 23 февраля 2022 года. В середине 2024-го Варшава ужесточила критерии предоставления помощи – украинский ребенок имел право на нее, но только если он посещает польскую школу или детский сад.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время последнего визита в Польшу встретился с Рафалом Тшасковским. Мэр Варшавы и кандидат в президенты заявил о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО – в противовес поддерживаемому оппозицией кандидату Каролю Навроцкому.