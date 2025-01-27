Британия ввела санкции против белорусских чиновников и компаний после "выборов"

В понедельник, 27 января, Министерство иностранных дел Великобритании обновило санкционный список в отношении Беларуси, внеся в него шесть белорусских чиновников и три юридических лица в ответ на "президентские выборы" в Беларуси, которые прошли 26 января.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление.

Отметим, под санкции попали председатель белорусской Центральной избирательной комиссии, трое сотрудников следственного изолятора, а также двое руководителей белорусской службы государственной безопасности ГУБОПиК.

Кроме этого, под санкции попали белорусские производители военной техники.

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Кроме этого, Европейский Союз, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия в совместном заявлении отказались признавать "выборы" президента Беларуси 26 января свободными и справедливыми.

В заявлении осудили "фиктивные президентские выборы" в Беларуси и постоянные нарушения прав человека со стороны белорусского режима Александра Лукашенко.

Как известно, ЦИК Беларуси нарисовала Лукашенко почти 87% голосов.

Напомним, в ЕС заявили о фиктивности и нелегитимности "выборов " президента Беларуси 26 января. Заявление от имени всех 27 стран не удалось согласовать из-за сопротивления Венгрии – по данным СМИ, она осталась единственной блокирующей страной после того, как Словакия все же поддержала заявление.

Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.