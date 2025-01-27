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Сийярто объяснил согласие продлить санкции ЕС против России

Новости — Понедельник, 27 января 2025, 20:18 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна в обмен на согласие продлить санкции против России на полгода получила от ЕС "обязательства" в энергетической сфере.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

По словам Сийярто, "Европейская комиссия взяла на себя обязательства защищать газо– и нефтепроводы, ведущие в страны-члены Европейского Союза".

"Они четко дали понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны-члены ЕС, является вопросом безопасности для всего ЕС. Европейская комиссия также стремится получить от Украины гарантии сохранения поставок нефти в ЕС", – добавил глава венгерского МИД.

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Эти "обязательства" Евросоюза публично не озвучивались, но, по информации СМИ, Венгрия требовала от ЕС давить на Украину для сохранения транзита российской нефти и вести диалог о транзите газа в обмен на свое согласие поддержать продление экономических санкций против РФ.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас сказала, что речь идет об "энергетической солидарности со странами без выхода к морю", подчеркнув, что Венгрию заверения ЕС удовлетворили.

Решение о продлении санкций против России достигли на встрече министров иностранных дел Евросоюза в понедельник, 27 января.

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Сийярто санкции Энергетика
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