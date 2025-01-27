Каллас намекнула, что уступка Венгрии для продления санкций ЕС является символической

Топ-дипломат Европейского Союза Кая Каллас намекнула, что заявление об "энергетической безопасности", в обмен на которую Венгрия поддержала продление санкций против России, имела символический характер.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 27 января.

Журналист Reuters спросил у Каллас, в чем заключается суть заявления, которое Евросоюз согласился принять для снятия вето Венгрии на продление санкций против России.

Он, среди прочего, спросил, "действительно ли заявление что-то означает в конкретных терминах, или Европейская комиссия просто делала свою работу".

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"Ну, оно (что-то. – Ред.) значило для Венгрии, поэтому это имело значение", – лаконично ответила Каллас.

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На просьбу другого журналиста раскрыть содержание заявления топ-дипломат Евросоюза отметила, что оно касается "энергетической солидарности со странами без выхода к морю".

Ранее СМИ сообщали, что Венгрия согласилась на продление санкций против РФ сроком еще на полгода в обмен на заявление ЕС, касающееся беспокойства Будапешта по "энергетической безопасности".

Журналисты сообщали, что Венгрия требует от ЕС давить на Украину для сохранения транзита российской нефти и вести диалог о транзите газа в обмен на свое согласие поддержать продление экономических санкций против РФ.

Тем не менее, решение о продлении санкций достигли на встрече министров иностранных дел Евросоюза в понедельник, 27 января.