Беспилотник сбросил краску над посольством России в Швеции

Неизвестный дрон пролетел над посольством России в Стокгольме рано утром в пятницу, сбросив краску на территорию дипломатического комплекса.

Об этом со ссылкой на шведскую полицию сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Никто не был арестован и подозреваемые не были идентифицированы, добавил представитель полиции.

Полиция разыскивала подозреваемых с помощью вертолета и начала предварительное расследование по статье "вандализм", сообщают шведские СМИ.

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Следователи будут выяснять, связан ли этот инцидент со случаем вандализма в посольстве Швеции в Москве, который произошел в четверг, сказал представитель полиции.

Посольство России и Министерство иностранных дел России не ответили на запросы о комментариях.

После инцидента в четверг в Москве министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард призвала Россию обеспечить защиту дипломатической миссии Швеции и ее сотрудников.

Она не комментировала инцидент с беспилотником в Стокгольме.

Представитель МИД Швеции заявил, что посольство Швеции в Москве находится в контакте с российскими властями из-за инцидента, произошедшего в четверг.

Напомним, в сентябре шведское правительство представило новый пакет военной помощи Киеву на сумму более 400 млн евро, который, в частности, предусматривал возможную подготовку украинских пилотов на истребителях Gripen.

А в начале ноября страна анонсировала выделение пакета помощи на 100 млн шведских крон (9,33 млн долларов) в сфере гражданской защиты.