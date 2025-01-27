В Нидерландах загорелось посольство Ирака

27 января в первой половине дня в посольстве Ирака в Гааге вспыхнул пожар, который до сих пор не смогли потушить.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Пожар, начавшийся около 11:00, выделяет много дыма. "Люди в этом районе должны держать окна и двери закрытыми и выключить вентиляцию", – сказал представитель пожарной службы.

фото ANP

В качестве меры предосторожности была эвакуирована близлежащая гимназия.

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Пожарная служба развернула дополнительное оборудование и людей, чтобы быстро взять огонь под контроль. "Мы все еще тушим его всеми возможными средствами", – сказали в пожарной службе.

Территория вокруг здания была оцеплена, чтобы экстренные службы могли выполнять свою работу. Пожарная служба также задействовала беспилотник. Причина пожара пока что неизвестна.

Один человек был осмотрен скорой помощью из-за того, что надышался дыма. О других пострадавших не сообщается.

Напомним, в ночь на 27 января в 12-м округе Парижа горела башня здания районной мэрии, для ее спасения привлекли более сотни пожарных.

А на прошлой неделе в 12-этажном отеле на горнолыжном курорте на северо-западе Турции произошел пожар, в результате которого погибли 79 человек.