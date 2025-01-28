Среди жителей Латвии выросли поддержка Украины и вера в ее победу

Осенью прошлого года поддержка жителями Латвии Украины и вера в ее победу выросли.

Это следует из опроса, проведенного в интернете по заказу Государственной канцелярии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

61,7% жителей Латвии согласны с тем, что нужно поддерживать Украину до ее победы в войне с Россией. В июне 2024 года такую готовность демонстрировали 50,7% жителей, в сентябре прошлого года – 53,8%.

Результаты опроса показывают, что 64,3% жителей Латвии хотят победы Украины над Россией. В июне 2024 года победы желали 59,2%, в сентябре – 60,6%.

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Также увеличилось количество жителей, которые согласны с тем, что Украина может победить в войне. Если в июне прошлого года так считали 47,7% и в сентябре – 48,9% опрошенных, то в конце года уже 51,5% респондентов были уверены в возможностях Украины победить.

Значительно выросла также доля тех, кто согласен с тем, что помогая Украине, власть защищает Латвию от войны. Согласно последним данным, с этим согласны 64,2% опрошенных. В июне прошлого года с этим утверждением соглашались 51,7%, а в сентябре – 53,3%.

Также наблюдается рост поддержки вступления Украины в ЕС. Сейчас такое решение поддерживает 48,3% опрошенных, по сравнению с июнем 2024 года, когда вступление Украины в ЕС поддерживало 44,4% жителей.

Опрос был проведен по заказу Государственной канцелярии в интернете компанией Berg Research с 15 октября по 24 ноября 2024 года. В нем принимали участие 1009 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Напомним, большинство чешских граждан не выражают интерес ситуацией в Украине, а почти 60% из них не одобряют действий правительства Чехии по поддержке государства в защите от полномасштабной российской агрессии.

А опубликованный в декабре 2024 года опрос показал, что большинство западноевропейцев считают, что союзники Украины делают недостаточно, как с точки зрения экономических санкций против Москвы, так и с точки зрения военной и другой помощи Киеву, чтобы предотвратить победу России в войне.

Этот опрос также показал, что готовность поддерживать Украину "до победы" резко снизилась в Западной Европе в критическое для Киева время.