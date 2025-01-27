В Румынии разбираются, как их артефакты украли из музея в Нидерландах

Румынское правительство создало комиссию для возвращения артефактов, которые были похищены в минувшие выходные из музея Дренте в Нидерландах, и проверяет обстоятельства их вывоза за границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил накануне о создании "кризисной группы" для возвращения украденных в Нидерландах румынских артефактов.

В группу вошли представители министерств внутренних дел, юстиции, культуры, иностранных дел, а также румынской полиции.

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Чолаку добавил, что министр культуры Румынии Наталья Интотеро поднимет вопрос кражи во время встречи с премьер-министром и королевской семьей Нидерландов в Польше на мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц.

Интотеро "передаст твердое послание румынского правительства о том, что эти бесценные объекты наследия должны быть возвращены как можно скорее", заверил глава правительства Румынии.

В понедельник Чолаку заявил, что правительство Румынии не дало разрешения на перевозку четырех похищенных артефактов, в частности золотого шлема, в Нидерланды, что является юридическим требованием для таких объектов.

Ранее стало известно, что группа воров с помощью взрывчатки ворвалась в музей Дренте в нидерландском Ассене и похитила четыре древних румынских артефакта.

Среди похищенных предметов – золотой шлем Котофанешты, датированный примерно 450 годом до н.э., и три дакийских королевских браслета, датированных 50 годом до н.э.

Директор музея назвал кражу "черным днем" для учреждения, заявив, что подобный инцидент случился впервые за 170 лет существования заведения.

Напомним, в ноябре 2024 года в Нидерландах взорвали галерею и украли картины Энди Уорхола.