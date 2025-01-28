Фицо назвал Зеленского врагом Словакии

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо продолжил заочную дискуссию о транзите российского газа через Украину, назвав "врагом" Словакии президента Владимира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N, такое Фицо сказал на заседании комитета по вопросам экономики словацкого парламента.

Премьер Словакии комментировал последнее заявление Владимира Зеленского, который заговорил о возможном транзите газа из Азербайджана в европейские государства.

Фицо заявил, что украинскому президенту больше ничего не остается, "кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана", а сам он "надувает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от принятия трудных решений".

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"Наш враг – Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии", – сказал словацкий премьер.

Он повторил, что Братислава считает "наиболее реалистичным" вариантом только восстановление транзита российского газа – например, если она будет покупать его на российско-украинской границе, "и этот газ транспортировался бы как словацкий через территорию Украины".

Очередные заявления Роберта Фицо являются продолжением его резкой риторики в сторону Украины после того, как она с начала 2025 года прекратила транзит газа из России.

Среди последнего, премьера Словакии разозлила поддержка Зеленским массовых антиправительственных протестов в стране.

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