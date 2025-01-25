Зеленский заговорил о возможности транзита газа из Азербайджана

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова транспортировать газ из Азербайджана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с молдавским президентом Майей Санду, его цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, вопрос транзита газа он обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что на переговорах с Алиевым речь шла об использовании украинской инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, если Европе это нужно.

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"Он (Азербайджан – Ред.) много экспортирует, и кстати, мы могли бы использовать нашу инфраструктуру для других совместных шагов, если Европе нужен газ, а не российский газ", – сказал президент.

Президент пояснил, что у Азербайджана сегодня большая добыча газа – 40 млрд кубов, и он использует примерно 14-15 млрд, поэтому возможности экспорта Азербайджана – 25 млрд.

Зеленский подчеркнул, что Украина может подписать все необходимые контракты для экспорта газа, если "мы услышим сигнал" от Европы, в частности, восточной.

Как известно, Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

Более того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, и дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Зеленского за эти действия, а также писал письма лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.