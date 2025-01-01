Украина прекратила транзит российского газа в Европу

Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который таким образом продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

Об этом заявил Оператор ГТС Украины, пишет "Европейская правда".

В компании сообщили, что в 7:00 по киевскому времени закончилось действие соглашения между ООО "Оператор ГТС Украины" и ОАО "Газпром" для физических точек соединения РФ-Украина между газотранспортными системами Украины и РФ от 30 декабря 2019 года.

"Соответственно, прекращена транспортировка природного газа из точки входа "Суджа" на восточной границе Украины к точкам выхода на западной и южной границах. Оператор ГТС Украины в установленном порядке проинформировал об этом международных партнеров. Таким образом, с 1 января газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа", – говорится в заявлении.

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Отмечается, что Оператор ГТС Украины заблаговременно подготовил инфраструктуру к функционированию в режиме нулевого транзита.

"В частности, готовясь к работе в новых условиях, ОГТСУ договорился об увеличении гарантированных мощностей для обеспечения возможности поставки газа как в Украину, так и через Украину европейским потребителям. В 2024 году Украина впервые получила гарантированные мощности, увеличенные на южном направлении – это "Вертикальный коридор", а также сделала гарантированные мощности из Польши", – говорится в заявлении.

Также существенно сократили потребление природного газа для собственных нужд, а также провели оптимизацию значительного количества активов, которые не задействованы в работе газотранспортной системы.

Газовый вопрос в течение последней недели стал темой острых заявлений со стороны словацкого премьера Роберта Фицо, который до последнего рассчитывал на то, что Украина все же продолжит соглашение, или согласится на идею с транзитом азербайджанского газа – что означало бы, что Азербайджан будет докупать для себя необходимые объемы у России.

В частности Фицо пригрозил отплатить Украине прекращением импорта электроэнергии, что важно для Украины в условиях постоянных обстрелов Россией объектов энергосистемы. В украинском правительстве считают, что Братислава не пойдет на этот шаг, поскольку он будет "абсолютно противоречить" правилам ЕС.

В то же время в правительстве Словакии заверили, что страна хорошо готова к прекращению поставок российского газа, который получала транзитом через Украину.