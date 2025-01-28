Bloomberg: топ-дипломаты ЕС и США обсудили усиление давления на Россию

Во время первого разговора во вторник, 28 января, главный дипломат ЕС Кая Каллас и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили необходимость дальше давить на Россию для достижения мира в Украине.

Об этом агентству Bloomberg сообщил чиновник ЕС на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

По словам источника Bloomberg, Каллас и Рубио согласились с необходимостью "продолжать максимальное давление на Россию для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине".

Также стороны говорили об укреплении сотрудничества между ЕС и США, поделились внешнеполитическими приоритетами и вызовами, которые бросает Китай, добавил собеседник агентства.

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Сама Каллас сказала, что провела "хороший разговор" с новым государственным секретарем и обсудила войну России против Украины, а также угрозы со стороны Ирана и Китая.

Топ-дипломат ЕС также выражала надежду, что с поддержкой Евросоюза Украина способна выиграть войну против России.