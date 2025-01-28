Bloomberg: топ-дипломаты ЕС и США обсудили усиление давления на Россию
Во время первого разговора во вторник, 28 января, главный дипломат ЕС Кая Каллас и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили необходимость дальше давить на Россию для достижения мира в Украине.
Об этом агентству Bloomberg сообщил чиновник ЕС на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".
По словам источника Bloomberg, Каллас и Рубио согласились с необходимостью "продолжать максимальное давление на Россию для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине".
Также стороны говорили об укреплении сотрудничества между ЕС и США, поделились внешнеполитическими приоритетами и вызовами, которые бросает Китай, добавил собеседник агентства.
Сама Каллас сказала, что провела "хороший разговор" с новым государственным секретарем и обсудила войну России против Украины, а также угрозы со стороны Ирана и Китая.
Топ-дипломат ЕС также выражала надежду, что с поддержкой Евросоюза Украина способна выиграть войну против России.