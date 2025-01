Каллас и новый госсекретарь США обсудили войну в Украине и Китай

Главный дипломат Европейского Союза Кайя Каллас во вторник, 28 января, провела телефонный разговор с новым государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Каллас, у нее с Рубио состоялся "хороший разговор".

"Мы обсудили глобальные вопросы, в которых ЕС и США имеют одинаковые интересы, в частности войну России в Украине, злонамеренное влияние Ирана и вызовы, стоящие перед Китаем", – отметила она.

Реклама:

Good call with @SecRubio.



We discussed global issues where the EU and US have the same interests, including Russia’s war in Ukraine, Iran’s malign influence and challenges posed by China.



The EU and US are always stronger together.



Looking forward to meeting you soon. pic.twitter.com/leKEB81SUT