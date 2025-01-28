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Каллас и новый госсекретарь США обсудили войну в Украине и Китай

Новости — Вторник, 28 января 2025, 20:34 — Олег Павлюк

Главный дипломат Европейского Союза Кайя Каллас во вторник, 28 января, провела телефонный разговор с новым государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Каллас, у нее с Рубио состоялся "хороший разговор".

"Мы обсудили глобальные вопросы, в которых ЕС и США имеют одинаковые интересы, в частности войну России в Украине, злонамеренное влияние Ирана и вызовы, стоящие перед Китаем", – отметила она.

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Топ-дипломат Евросоюза подчеркнула, что ЕС и США "всегда сильнее вместе".

Она также выразила надежду на встречу с Рубио в ближайшее время.

Накануне Каллас заявила, что пригласила госсекретаря США на встречу министров иностранных дел ЕС, отметив настроенность развивать двусторонние отношения.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил журналистам, что "Европейский Союз очень, очень плохо относится к нам", сказав, что "их ждут тарифы".

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Кая Каллас США
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