В Чехии мужчине присудили 200 часов общественных работ за символику группы Вагнера

Окружной суд Праги присудил 200 часов общественно полезных работ мужчине, который во время антиправительственного протеста в октябре прошлого года имел на себе символику ЧВК "Вагнер".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

Окружной суд Праги-1 одобрил соглашение о признании вины и наказании, которое 46-летний Роберт Кутый заключил с прокуратурой. Кроме того, он не имеет права в течение полутора лет участвовать в пражских политических собраниях.

Правонарушение Кутый совершил в прошлом году на антиправительственном "патриотическом собрании" 28 октября, придя на него в свитере со знаком российской наемной военной группы Вагнера, которая участвовала в войне России против Украины, отличаясь там особой жестокостью. Эта группа находится под санкциями ЕС и США.

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Чешские суды расценивают публичную демонстрацию символики группы как публичное одобрение военных преступлений и преступлений против мира, за что грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет.

Но Роберт Кутый перед началом слушания дела в суде договорился с прокурором Катариной Кандовой, что примет наказание в виде 200 часов общественно полезных работ и согласен и с запретом находиться на всех политических собраниях, которые будут проходить в Праге в течение полутора лет.

Судья Ивана Тиха сочла наказание адекватным и одобрила соглашение. На ее вопрос, как он теперь оценивает свои действия, Кутый ответил, что "такие глупости" больше делать не будет. Но судья обратила внимание, что его раскаяние было не слишком убедительным.

В Facebook Кутый много раз публиковал сообщения с символикой группы Вагнера или свои фотографии в футболке с портретом Владимира Путина. И в прошлом году в другом судебном деле он уже получил полгода условно с годовым испытательным сроком за то же правонарушение – публичную демонстрацию символики группы Вагнера.

Напомним, в течение 2024 года полиция Чехии рассмотрела более 80 дел в отношении людей, которые поддерживали агрессию России против Украины.

В апреле в Чехии полиция проводила расследование в отношении мужчины, который прошелся по улице города Пардубице в одежде с символом агрессии России.