У Чехії чоловікові присудили 200 годин громадських робіт за символіку групи Вагнера

Окружний суд Праги присудив 200 годин суспільно корисних робіт чоловікові, який під час антиурядового протесту у жовтні минулого року мав на собі символіку ПВК "Вагнер".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Окружний суд Праги-1 схвалив угоду про визнання вини і покарання, яку 46-річний Роберт Кутий уклав із прокуратурою. Крім того, він не має права протягом півтора року брати участь у празьких політичних зібраннях.

Правопорушення Кутий вчинив минулого року на антиурядовому "патріотичному зібранні" 28 жовтня, прийшовши на нього в светрі зі знаком російської найманської військової групи Вагнера, яка брала участь у війні Росії проти України, вирізняючись там особливою жорстокістю. Ця група перебуває під санкціями ЄС і США.

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Чеські суди вважають публічну демонстрацію символіки групи публічним схваленням воєнних злочинів і злочинів проти миру, за що загрожує покарання аж до позбавлення волі на термін від шести місяців до трьох років.

Але Роберт Кутий перед початком слухання справи в суді домовився з прокуроркою Катаріною Кандовою, що прийме покарання у вигляді 200 годин суспільно корисних робіт і згоден і з забороною перебувати на всіх політичних зібраннях, які відбуватимуться в Празі протягом півтора року.

Суддя Івана Тиха визнала покарання адекватним і схвалила угоду. На її запитання, як він тепер оцінює свої дії, Кутий відповів, що "такі дурниці" більше робити не буде. Але суддя звернула увагу, що його розкаяння було не надто переконливе.

У Facebook Кутий багато разів публікував дописи з символікою групи Вагнера чи свої фотографії в футболці з портретом Владіміра Путіна. І минулого року в іншій судовій справі він уже отримав пів року умовно з річним випробувальним терміном за те саме правопорушення – публічну демонстрацію символіки групи Вагнера.

Нагадаємо, впродовж 2024 року поліція Чехії розглянула понад 80 справ щодо людей, які підтримували агресію Росії проти України.

У квітні у Чехії поліція проводила розслідування щодо чоловіка, який пройшовся вулицею міста Пардубіце в одязі із символом агресії Росії.