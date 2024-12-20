Крушение самолета DHL в Литве: расследование не выявило доказательств диверсии

Расследование авиакатастрофы самолета логистического оператора DHL в Вильнюсе, которая произошла в конце ноября, не выявило доказательств возможного внешнего вмешательства.

Об этом объявило Министерство юстиции Литвы, чей отдел расследования транспортных аварий и инцидентов проводил расследование, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве говорят, что исключают диверсию после анализа бортового самописца самолета Boeing 737-47, который потерпел крушение, а также записей переговоров в кабине пилота. Их анализировали специалисты в Германии, приобщенные к расследованию.

"Считав определенные параметры полета с бортового самописца, можно было реконструировать первую картину траектории полета самолета", – поясняется в сообщении.

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"По информации Отдела расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции, имеющаяся в настоящее время фактическая информация еще раз подтверждает, что признаков незаконного вмешательства в отношении самолета, который потерпел катастрофу, не обнаружено", – добавили в Минюсте.

Ведомство уточнило, что авиакатастрофу продолжает расследовать Международная группа по расследованию безопасности полетов, в состав которой входят следователи из профильных органов Испании, Германии и США.

Напомним, грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые ранее загорелись в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправляли из Литвы. Впрочем, официально пока не упоминали о находках, которые могут указывать на диверсию.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.