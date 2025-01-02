В Бельгии призывают к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС

После ряда инцидентов со взрывом фейерверков в новогоднюю ночь мэры бельгийских городов призвали ввести запрет на продажу этой пиротехники частным лицам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Несколько бельгийских муниципалитетов уже ввели запреты на продажу фейерверков. Ассоциация фламандских городов и муниципалитетов (VVSG) утверждает, что 80% мэров поддерживают запрет на уровне всей Бельгии.

"Мы видим из года в год, что есть жертвы, что люди получают ранения ног и рук. Мы также видим, что некоторые люди используют фейерверки для нападения на работников экстренных служб и полицейских", – сказала пресс-секретарь VVSG Натали Дебаст.

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В Брюсселе, где действует запрет на пиротехнику, в центре города запустили несколько сигнальных ракет и петард. В новогоднюю ночь в бельгийской столице арестовали 159 человек, а полиция зафиксировала более 1700 инцидентов по всему городу.

По мнению VVSG, запрет на продажу должен распространяться на все страны ЕС, чтобы люди не могли обойти его, просто пересекая границу, чтобы купить фейерверки.

В то же время фламандская ассоциация мэров заявила, что обратилась с соответствующим призывом и к федеральному правительству Бельгии.

Как сообщалось, в Германии по меньшей мере пять человек погибли из-за неосторожного обращения с пиротехникой во время новогодних празднований.

А во Франции из-за использования фейерверков получили ранения несколько человек, в том числе двухлетний ребенок.