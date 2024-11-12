Умеров надеется на сохранение "Рамштайна" при Трампе

Министр обороны Рустем Умеров надеется, что формат Контактной группы по вопросам обороны Украины, известный как "Рамштайн", сохранится при будущей администрации Дональда Трампа.

Об этом он сказал на ежегодном общем собрании Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в Киеве во вторник, 12 ноября, его цитирует "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Умеров вспомнил о последнем телефонном разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином, во время которого отметил важность формата "Рамштайн".

"Мы хотим, чтобы он продолжался... Мы с ним (Остином. – Ред.) это обсуждали. Мы обратились к ним, чтобы они это обсудили и с новым министром обороны. Я также отправлю письмо, что для нас это важно", – сказал глава Минобороны.

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Он также отметил, что разговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом "прошли хорошо".

Напомним, формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.

В ноябре, как ожидается, "Рамштайн" впервые состоится на уровне лидеров, но онлайн.

Заседание должно было состояться на одноименной американской авиабазе в Германии, но президент США Джо Байден был вынужден отменить поездку из-за приближения урагана "Милтон".