Венгрия дала убежище польскому депутату, которого разыскивают на родине

Правительство Венгрии предоставило убежище депутату от "Права и справедливости" и бывшему заместителю министра юстиции Марчину Романовскому, которому на родине инкриминируют растрату бюджетных средств. и предоставил ему убежище.

Об этом заявил адвокат Романовского Бартош Левандовский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По словам Левандовского, венгерские власти предоставили польскому чиновнику убежище "в связи с действиями польского правительства и подчиненной ему Национальной прокуратуры, которые нарушили его права и свободы".

В своем ходатайстве в Будапешт Романовский утверждал, что "не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Польше из-за политической ангажированности некоторых судей, которые открыто поддерживают нынешнего министра юстиции".

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Новость об убежище Романовского появилась в тот же день, когда стало известно, что окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест бывшего польского чиновника.

Напомним, Марчина Романовского задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости – специальном фонде для поддержки пострадавших от преступлений, который подчиняется Министерству юстиции Польши.

Расследование продолжается, в частности, о превышении полномочий и невыполнении обязанностей бывшими должностными лицами польского Минюста, в обязанности которых входило управление, распределение и выплаты средств из Фонда.

Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения; по информации польских СМИ, он мог выехать за границу и скрывается в Испании.

Он оказался среди должностных лиц предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы об их работе при правлении "ПиС". Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами, а также организация голосования по почте в разгар пандемии коронавируса.

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