В Польше правоохранители задержали экс-заместителя министра юстиции

Агентство национальной безопасности (АНБ) Польши в понедельник задержало в Варшаве бывшего заместителя министра юстиции Марчина Романовского, работавшего на предыдущую польскую власть.

Об этом сообщил адвокат Романовского Бартош Левандовский в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Романовский, который сейчас является депутатом Сейма от партии "Право и справедливость", был заместителем министра юстиции с 2019 по 2023 год, а также уполномоченным тогдашнего главы Минюста Збигнева Зебро по делам Фонда справедливости с 2018 года.

"АНБ только что задержало депутата польского Сейма Марчина Романовского по поручению Национальной прокуратуры" – написал адвокат депутата на платформе Х.

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‼️Właśnie ABW dokonuje zatrzymania posła na Sejm RP @MarRomanowski na polecenie Prokuratury Krajowej‼️ – Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) July 15, 2024

В пятницу Сейм Польши дал согласие на снятие неприкосновенности с Романовского в связи с расследованием скандала вокруг Фонда справедливости. Национальная прокуратура хочет выдвинуть 11 его обвинений в рамках этого дела.

Нынешняя польская власть расследует возможные злоупотребления в распоряжении средствами в Фонде справедливости – специальном фонде для поддержки пострадавших от преступлений, который подчиняется Министерству юстиции.

Расследование продолжается, в частности, относительно превышения полномочий и невыполнения обязанностей министром юстиции и должностными лицами Минюста, в обязанности которых входило управление, распределение и выплаты средств из Фонда справедливости.

В рамках расследования весной правоохранители провели обыски у Романовского, а также у бывшего министра юстиции Збигнева Зебро.

Романовский и Зебро оказались среди должностных лиц из предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы по поводу их работы при правлении "ПиС". Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения для слежки за оппонентами, а также по организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса.

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