В правительстве Германии отреагировали на колонку Маска в поддержку ультраправых

В правительстве Германии прокомментировали колонку в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в газете Welt am Sonntag, которую написал американский миллиардер Илон Маск.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В частности, как отметила пресс-секретарь немецкого правительства, своими действиями Маск пытается повлиять на выборы в Германии, запланированные на 23 февраля. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь правительства.

"Это действительно так, что Илон Маск пытается повлиять на федеральные выборы", – сказала она, имея в виду его посты в X (Twitter) и статью в поддержку „Альтернативы для Германии".

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В то же время пресс-секретарь добавила, что Маск свободен в выражении своего мнения.

"В конце концов, свобода мнений распространяется и на самую большую глупость", – отметила она.

Из-за публикации колонки Маска редактор раздела мнений издания Welt am Sonntag Ева Мари Когель уволилась в знак протеста.

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал призыв Маска поддержать "АдГ" на выборах 23 февраля "назойливым и своевольным".

Перед этим американский миллиардер у себя в X (Twitter) написал, что "только „АдГ" может спасти Германию".