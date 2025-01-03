Фон дер Ляйен отменила визит в Польшу из-за тяжелой пневмонии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за тяжелой пневмонии отменила визит в Польшу.

Об этом в комментарии PAP заявил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер, сообщает "Европейская правда".

В Польше фон дер Ляйен также должна была председательствовать на выездном заседании Еврокомиссии, запланированном на 9-10 января. В рамках польского председательства правительство страны планировало такое мероприятие в Гданьске.

Из-за болезни фон дер Ляйен запланированное в Польше заседание ЕК состоится в другое время.

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"Президент фон дер Ляйен отменила свои...обязательства на первые две недели января", – сообщил де Керсмакер.

В пятницу также состоится церемония начала польского председательства в ЕС, но присутствие фон дер Ляйен на торжественном мероприятии не было запланировано.

Ранее стало известно, что Польша решила не приглашать посла Венгрии на мероприятие в пятницу, посвященное началу председательства страны в Европейском союзе.