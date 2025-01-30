Ультраправый Джорджеску хочет раздела Украины и захвата ее части Румынией

Ультраправый пророссийский румынский политик Кэлин Джорджеску назвал Украину вымышленным государством и заявил, что ее разделение между соседними государствами неотвратимо.

Об этом он сказал во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой, сообщает "Европейская правда".

Джорджеску, говоря о новом разделе мира, продиктованном из Белого дома, размечтался о разделе украинских территорий после заключения мира и о выгоде Румынии.

"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия..." – заявил Джорджеску, который в прошлом году занял первое место в первом туре президентских выборов, отмененных судом.

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На вопрос, верит ли он в раздел Украины, политик ответил утвердительно.

"На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!" – заявил Джорджеску.

Ранее Джорджеску отметился заявлениями, что в случае победы запретит продолжение экспорта украинского зерна через Румынию и дальнейшую военную помощь Украине.

Джорджеску остается самым популярным кандидатом накануне повторных президентских выборов, которые пройдут в мае.

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