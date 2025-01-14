В Хельсинки начался саммит балтийских членов НАТО о безопасности инфраструктуры

В столице Финляндии Хельсинки 14 января проходит встреча стран-членов НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, ключевой темой будет безопасность подводной инфраструктуры.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В саммите принимают участие члены НАТО, страны которых расположены вокруг Балтийского моря. Встреча лидеров сопровождается масштабными мерами безопасности, полицию заметили в том числе на крыше президентского дворца.

Во второй половине дня ожидается пресс-конференция с участием президента Финляндии Александра Стубба, генсека НАТО Марка Рютте и премьера Эстонии Кристена Михала.

Реклама:

Премьер Швеции Ульф Кристерссон в заявлениях перед встречей сказал, что Стокгольм не будет обвинять никого без надлежащих доказательств, но целая серия повреждений кабелей в Балтике не похожа на случайное совпадение.

"Очень вероятно, что это умышленные действия враждебной страны. Поэтому очень важно, чтобы НАТО немедленно на это отреагировал", – отметил президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс похвалил быструю реакцию Финляндии на последний крупный инцидент 25 декабря, и отметил, что следует принимать контрмеры, чтобы подобных событий не стало еще больше. Среди прочего, он призвал усилить санкции против "теневого флота" России.

"Для нас важно вместе координировать также юридические шаги, если корабли "теневого флота" создают угрозу в Балтийском море", – отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он также высказал мнение, что к системе мер надзора за подводной инфраструктурой следует привлечь частных владельцев этих кабелей.

Швеция обнаружила признаки повреждения кабеля Nordbalt в Балтийском море, вызванного вероятно еще в ноябре.

О последнем крупном инциденте с повреждением кабелей в Финском заливе читайте в статье Российская война уходит под воду.