Премьер Эстонии описал худший сценарий при отключении от энергосистемы РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, комментируя запланированное на 25 февраля отключение от российской энергосистемы, заявил, что при наихудшем сценарии возможно отключение электричества у потребителей на 72 часа.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Postimees.

На вопрос, не считает ли правительство, что страха будет меньше, если открыто говорить о возможных рисках, эстонский премьер ответил, что всегда нужно быть готовыми.

Михал подчеркнул, что страна готова к любому сценарию.

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"В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий – отключение электричества на 72 часа", – отметил глава правительства Эстонии.

Он добавил, что важно все тщательно продумать и сохранять спокойствие.

Недавно в Латвии, Литве и Эстонии заявили, что к отключению стран от российской энергосистемы и подключению к системе Западной Европы все готово.

Напомним, в июле министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.