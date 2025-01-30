Прем'єр Естонії описав найгірший сценарій під час від'єднання від енергосистеми РФ

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, коментуючи заплановане на 25 лютого від'єднання від російської енергосистеми, заявив, що за найгіршого сценарію можливе відключення електрики у споживачів на 72 години.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Postimees.

На запитання, чи не вважає уряд, що страху буде менше, якщо відкрито говорити про можливі ризики, естонський прем’єр відповів, що завжди потрібно бути готовими.

Міхал підкреслив, що країна готова до будь-якого сценарію.

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"У кращому випадку нічого не станеться, якщо виникнуть проблеми, наступним кроком буде визначення, яких споживачів потрібно відключити. Найгірший сценарій – відключення електрики на 72 години", – зазначив очільник уряду Естонії.

Він додав, що важливо все ретельно продумати і зберігати спокій.

Нещодавно в Латвії, Литві та Естонії заявили, що до відключення країн від російської енергосистеми і підключення до системи Західної Європи все готово.

Нагадаємо, у липні міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025 року.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.