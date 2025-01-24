Країни Балтії заявили, що готові до відключення від спільної з РФ енергосистеми

У Латвії, Литвії та Естонії заявили, що до відключення країн від російської електросистеми і підключення до системи Західної Європи все готово.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії обіцяють працювати спільно, щоб підвищити гнучкість електроенергетичної системи і подбати про захист інфраструктури, коли країни остаточно підключаться до європейських мереж 9 лютого.

За словами міністра енергетики Литви Жигімантаса Вайчюнаса, після синхронізації країни Балтії стануть сильнішими, оскільки будуть пов'язані зі своїми партнерами в Європі, а "енергетику більше не використовуватимуть як зброю".

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"Наші системи працюватимуть на тій самій частоті, що й системи наших надійних партнерів. У нас також будуть системи оцінки частот, і наші оператори передавальних мереж координуватимуть кожен крок. Це підвищить безпеку наших систем", – заявив Вайчюнас.

Міністерка з питань клімату Естонії Йоко Алендер наголосила, що споживачі не помітять синхронізації.

"Процес спланований таким чином, що люди його не помітять... їхні лампочки навіть не блимнуть", – сказала Алендер.

Міністр клімату та енергетики Латвії Каспарс Мелніс також запевнив, що країни готові до різних сценаріїв.

Нагадаємо, у липні міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025 року.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.