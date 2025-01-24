Британская разведка: Потери КНДР в Курской области составили около 4 тысяч военных

На российско-украинской войне Северная Корея по состоянию на январь 2025 года потеряла около 4 тысяч военных, участвовавших в боях в Курской области РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведовательного обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 24 января.

Как рассказали в британской разведке, по состоянию на середину января 2025 года силы Северной Кореи с высокой вероятностью понесли около 4 тысяч потерь в наступательных боевых действиях против украинских войск в Курской области. Из них примерно четверть погибли в бою.

В анализе отметили, что общее количество потерь составляет более трети от примерно 11 тысяч боевых подразделений КНДР, развернутых в Курской области.

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"Высокий уровень потерь КНДР за короткий промежуток времени почти наверняка значительно ухудшил способность войск КНДР проводить наступательные боевые операции в поддержку попыток России вытеснить украинские войска из Курской области", – информируют разведчики.

Отмечается, что несмотря на значительные боевые потери, северокорейские войска достигли лишь тактических успехов в Курской области.

Британцы отметили, что войска России и Северной Кореи почти наверняка сталкиваются с трудностями оперативной совместимости.

"Эти две силы не говорят на одном языке, и войска КНДР почти наверняка имеют трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления", – подытожили в разведке Британии.

В этот же день в разведке Эстонии заявили, что есть признаки того, что Северная Корея направит на помощь России еще военных до лета.

Отметим, 22 января операторы Сил специальных операций информировали о том, что уничтожили 21 и ранили 40 северокорейских военных, которые наступали на украинские позиции в Курской области РФ.

В конце декабря 2024 года в США заявили, что военные Северной Кореи, которые воюют против Украины на стороне России в Курской области, накладывают на себя руки, чтобы не попасть в плен к украинским Силам обороны.

Также тогда стало известно, что только в течение последней недели декабря в Курской области северокорейские войска потеряли тысячу погибшими и ранеными.