Эстонская разведка: Северная Корея может отправить новых военных в Россию до лета

Руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что есть признаки того, что Северная Корея направит на помощь России еще военных до лета.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 24 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Кивисельг отметил, что несколько тысяч северокорейских военных, которые воюют преимущественно в Курской области России, уже погибли или были ранены, и есть сообщения, что Северная Корея отправит новую партию солдат на помощь России до лета.

Как заявил эстонский разведчик, российские войска пока не смогли вытеснить украинские силы из Курской области, а украинские военные все еще удерживают около половины территории, которую они изначально захватили.

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"Бои продолжаются на окраинах этой территории, где российские войска не достигли значительного прогресса", – сказал он.

Также он отметил, что Украина все еще удерживает крупнейший населенный пункт Курской области и важный логистический центр – Суджу.

Мапа: DeepState

По его словам, среди северокорейских военных, воюющих на стороне российских войск в Курской области, количество жертв достигает нескольких тысяч.

Кивисельг отметил, что если Северная Корея имеет целью сохранить свое присутствие в зоне боевых действий, ей придется начать ротацию солдат.

"И на этой неделе появились сообщения, что Северная Корея планирует отправить новую партию военных до лета. Неизвестно, какой будет их точная цель, будет ли это введение новых подразделений в полном составе, или замещение потерь в подразделениях, которые уже воюют. Только время покажет", – проинформировал Кивисельг.

Эстонский разведчик также проанализировал боевые действия на фронте. Он отметил, что в течение последней недели они были похожими на предыдущие недели, а самые ожесточенные бои по-прежнему идут в Донецкой области, в частности, под Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.

Кивисельг отметил, что российские войска осуществляют тактическое продвижение по всему фронту.

"Наиболее критическая ситуация на данный момент сложилась в Торецке и Большой Новоселке", – сказал он.

По его словам, в Торецке у российских войск остался только один северо-восточный район, но даже он находится в зоне досягаемости косвенного огня российских сил.

Мапа: DeepState

А в Великой Новоселке украинские силы находятся под угрозой окружения, что, "вероятно, заставит украинцев отступить оттуда в ближайшие дни".

Мапа: DeepState

Впрочем, эстонский разведчик отметил, что самые большие бои идут под Покровском.

"Населенный пункт хорошо укреплен украинскими силами и прилегающими территориями, поэтому российские войска пытаются обойти его и оказывать давление на украинские подразделения, создавая риск окружения", – отметил он.

Мапа: DeepState

В конце декабря 2024 года в США заявили, что военные Северной Кореи, которые воюют против Украины на стороне России в Курской области, накладывают на себя руки, чтобы не попасть в плен к украинским Силам обороны.

Также тогда стало известно, что только в течение последней недели декабря в Курской области северокорейские войска потеряли тысячу погибшими и ранеными.

Аналитики проекта DeepState 18 января 2025 года сообщили о продвижении врага возле ряда населенных пунктов Донецкой области, в том числе и Великой Новоселки, в которой, отмечает DeepState, россияне начали штурмы некоторых районов.

А 19 января разведка Великобритании писала, что в центральной части Донецкой области российские войска усиливают давление на Великую Новоселку.