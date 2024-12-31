Глава МВД Турции: Более 35 тысяч сирийцев вернулись на родину после свержения Асада

В Турции заявили, что более 35 тысяч сирийцев вернулись на родину после того, как там был свергнут режим Башара Асада.

Такие данные привел министр внутренних дел Турции Али Ерликая, его цитирует CNN Turk, сообщает "Европейская правда".

По его словам, после свержения Асада в Сирию вернулось 35114 сирийцев, а ежедневно возвращается в среднем 1672 человека.

"После 8 декабря они начали возвращаться в мир, безопасность, достоинство и порядок", – сказал Ерликая.

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Сейчас большинство сирийцев преимущественно возвращаются в Алеппо, добавил глава турецкого МВД.

Он также рассказал, что сейчас в Турции находятся почти 3 миллиона сирийцев, 805 тысяч из них – дети, которые здесь родились.

Эти дети не имеют турецкого гражданства, а имеют статус временной защиты.

"Как только они пересекают границу, их временная защита заканчивается", – добавил Ерликая.

В турецком правительстве ожидают, что количество возвращений увеличится ближе к лету.

Недавно Турция заявила о готовности поставлять электроэнергию в Сирию и Ливан.

В свою очередь Европейская комиссия в декабре объявила о новой операции "Гуманитарный воздушный мост" для Сирии, чтобы доставить экстренную медицинскую помощь и другие товары первой необходимости.