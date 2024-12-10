Еще две страны приостанавливают процедуру предоставления убежища сирийцам

Еще две страны – Италия и Хорватия – решили приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища сирийцам.

Об этом говорится в заявлении, цитирует "Европейская правда".

В понедельник, 9 декабря, во время заседания, в котором приняли участие министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, премьер-министр страны Джорджия Мелони, глава Министерства внутренних дел Маттео Пьянтедози и другие должностные лица, правительство страны решило приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища выходцам из Сирии.

"Правительство также решило сохранить дипломатическое присутствие в Дамаске и выражает глубокую благодарность всем сотрудникам итальянской дипломатической миссии", – говорится в заявлении.

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Также Италия подтвердила абсолютный приоритет защиты гражданского населения и необходимость обеспечения мирного и инклюзивного перехода.

"Особое внимание было уделено безопасности итальянских граждан и защите христиан и всех меньшинств", – добавили в заявлении.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Хорватии Давора Божиновича, эта страна также временно приостановила прием заявлений о предоставлении убежища от сирийцев, следуя примеру других европейских правительств.

Он акцентировал, что министерство поручило властям "временно прекратить рассмотрение прошений об убежище от сирийских граждан, пока не будет принято решение на уровне Европейского Союза".

Божинович отметил, что сирийцы бежали от деспотичного режима, который убивал собственных граждан.

"Этого режима больше не существует... и мы все надеемся, что ситуация в стране позволит сирийцам вернуться в свою страну, что в интересах всех", – добавил он.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Башар Асад, насколько известно, находится в Москве.

После этого о приостановлении рассмотрения заявлений сирийских беженцев объявили Австрия, Германия, а также Дания, Норвегия, Греция, Швеция, Швейцария и Нидерланды.