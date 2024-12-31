Германия, Польша и Франция призвали власти Грузии к "искреннему диалогу"

Министры иностранных дел стран Веймарского треугольника – Германии, Польши и Франции – в совместном заявлении 31 декабря в очередной раз осудили действия грузинской власти и призвали ее к диалогу с оппозицией и гражданским обществом.

Как сообщает "Европейская правда", заявление распространили внешнеполитические ведомства трех стран.

Главы МИД Германии, Польши и Франции в очередной раз осудили акты насилия против мирных демонстрантов, СМИ и лидеров оппозиции, произошедшие в течение последних недель.

Они добавили, что будут выполнять решение ЕС об отмене безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов и рассмотрят "дополнительные меры на уровне ЕС и на национальном уровне".

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Министры также сослались на окончательный отчет наблюдателей ОБСЕ о парламентских выборах в Грузии 26 октября, где упоминались широкомасштабные нарушения и ненадлежащее реагирование на обвинения в фальсификации.

"Призыв к выполнению рекомендаций и стандартов ОБСЕ/БДИПЧ, включая возможность проведения новых выборов, звучащий со стороны части грузинского общества, заслуживает того, чтобы власти начали искренний диалог со всеми политическими силами и представителями гражданского общества", – говорится в заявлении.

В Грузии с конца октября продолжается политический кризис после парламентских выборов, результаты которых оппозиционные силы не признали, а также из-за инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

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