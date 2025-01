Тысячи грузин встретили Новый год на митинге в Тбилиси

В столице Грузии в ночь на 1 января 2025 года десятки тысяч проевропейских протестующих вышли на митинг у здания парламента.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euronews и NewsGeorgia.

В новогоднюю ночь десятки тысяч протестующих вышли на улицы грузинской столицы, чтобы продолжить выражать свой протест. Следовательно, протесты продолжаются уже 34-й день.

Один из главных и центральных проспектов Тбилиси – проспект Руставели – был заполнен демонстрантами, которые требовали новых парламентских выборов.

#Tbilisi welcomed the new year with #GeorgiaProtests demanding new elections and the release of political prisoners. pic.twitter.com/bhZ7rcqMOK