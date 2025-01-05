Премьер Италии приехала к Трампу

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в субботу, 4 января, встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая приехала в его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает агентство АР.

Трамп появился на показе документального фильма, который описывает проблемы, с которыми, по словам некоторых юристов-консерваторов, сталкиваются в правовой системе США.

Он вышел в бальный зал Мар-а-Лаго вечером в субботу в компании Мелони, которую представил присутствующим журналистам.

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Here is Trump with Italy’s Giorgia Meloni at Mar-a-Lago tonight. I wonder if President-elect Elon Musk will be making an appearance? pic.twitter.com/RVUVD3ZoFf – Harry Sisson (@harryjsisson) January 5, 2025

"Я здесь с фантастической женщиной, премьер-министром Италии. Она действительно взяла штурмом Европу, и всех остальных, и мы просто ужинаем сегодня вечером", – добавил Трамп.

Вместе с избранным президентом США на показ фильма пришли номинанты на ключевые должности в его администрации, в том числе будущий госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Республиканец и ранее тепло отзывался о Мелони, назвав ее "настоящим живчиком", и, по сообщению СМИ, пригласил ее на свою инаугурацию 20 января.

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