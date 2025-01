Премьер Италии приехала к Трампу

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в субботу, 4 января, встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая приехала в его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает агентство АР.

Трамп появился на показе документального фильма, который описывает проблемы, с которыми, по словам некоторых юристов-консерваторов, сталкиваются в правовой системе США.

Он вышел в бальный зал Мар-а-Лаго вечером в субботу в компании Мелони, которую представил присутствующим журналистам.

Here is Trump with Italy’s Giorgia Meloni at Mar-a-Lago tonight. I wonder if President-elect Elon Musk will be making an appearance? pic.twitter.com/RVUVD3ZoFf