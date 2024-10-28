В Британии посадили на 18 месяцев антиисламского активиста Томми Робинсона

В понедельник, 28 октября, в Британии посадили на 18 месяцев антимусульманского активиста Стивена Яксли-Леннона, который известен под псевдонимом Томми Робинсон за повторение ложных обвинений против сирийского беженца вопреки судебному запрету.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, сирийский беженец Джамал Хиджази подал на Яксли-Леннона в Высокий суд Лондона за клевету, и в 2021 году его обязали выплатить 100 тысяч фунтов стерлингов (около $129 885) возмещения ущерба.

Тогда, как писало The Guardian, Робинсон проиграл дело о клевете, возбужденное против него сирийским школьником, который снял на видео нападение на него в школе.

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Вскоре после того, как видео инцидента стало вирусным, Робинсон ложно заявил в Facebook, что Хиджази "не является невиновным и что он жестоко нападает на молодых английских девушек в своей школе".

После этого на него был наложен судебный запрет на повторение клеветы. Журналисты отметили, что Яксли-Леннон признал, что неоднократно нарушал этот запрет в период с февраля 2023 года по июль 2024 года.

Фото: Reuters

Вынося приговор Яксли-Леннону в лондонском Королевском суде, судья заявил, что "нарушения не были случайными, небрежными или просто безрассудными".

"Каждое нарушение судебного запрета было продуманным и спланированным, преднамеренным, прямым и грубым нарушением судебного приказа", – акцентировал он.

В суде заявили, что Яксли-Леннон трижды был признан виновным в неуважении к суду и был заключен за это в 2019 году. Он также имеет отдельные судимости за уголовные преступления.

Некоторые СМИ и политики обвинили Яксли-Леннона в разжигании напряженности, которая привела к многодневным беспорядкам по всей Британии в конце июля после убийства трех молодых девушек в Саутпорте.

Адвокат Яксли-Леннона Саша Васс заявил, что подсудимый "поступил так, как поступил, и он признает свою вину, потому что он страстно верит в свободу слова, свободную прессу и непреодолимое желание разоблачать правду".

Следовательно, судья приговорил Яксли-Леннона к 18 месяцам за вычетом трех дней, проведенных под стражей после его ареста в пятницу.

Он заявил, что приговор может быть сокращен на четыре месяца, если Яксли-Леннон попытается "очиститься" от презрения, в том числе, уничтожив копии фильма.

Как утверждают журналисты, во время выступления судьи можно было видеть, как Яксли-Леннон произносил "нет" на публику.

На что судья заявил, что действия Яксли-Леннона "свидетельствуют о том, что он считает себя выше закона".

Напомним, в субботу, 26 октября, антимигрантские протестующие и антирасистские демонстранты провели в Лондоне большие митинги, которые прошли мирно на фоне усиленной полицейской операции, направленной на предотвращение столкновений между враждующими группами.

В тот день несколько тысяч человек присоединились к националистическому митингу "Объединим Королевство" возле парламента, организованного антимигрантским и антимусульманским активистом Стивеном Яксли-Ленноном.

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