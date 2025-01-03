В правительстве Британии посоветовали Маску заняться проблемами США

Британский министр здравоохранения Эндрю Гвинн заявил в пятницу, что американскому миллиардеру Илону Маску следует сосредоточиться на американской политике, а не на постоянной критике правительства в Лондоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Владелец компании X и ключевой союзник Дональда Трампа находится в постоянной вражде с правящей Лейбористской партией Великобритании.

Он публикует в своей соцсети позиции относительно правопорядка, экономической политики и свободы слова в Британии, которые кардинально противоречат взглядам премьера Британии Кира Стармера.

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Посты Маска вызвали гневную реакцию лейбористских депутатов, особенно после того, как в четверг Маск потребовал освободить из тюрьмы противоречивого ультраправого активиста Томми Робинсона.

"Илон Маск – американский гражданин, и, возможно, ему стоит сосредоточиться на проблемах по другую сторону Атлантики", – заявил министр здравоохранения Эндрю Гвинн в интервью радио LBC в пятницу.

Гвинн ответил на резкую критику Маска относительно того, как британские власти реагируют на сексуальную эксплуатацию детей. Маск заклеймил Стармера как "соучастника изнасилования Британии".

Маск критиковал лейбористов за то, что они отклонили национальное расследование насилия над детьми на севере Англии, и начал полномасштабную атаку на Стармера из-за его послужного списка в прошлом.

Маск также одобрительно отозвался о постах Робинсона, лидера ультраправых, который был заключен в тюрьму в октябре за нарушение судебного приказа, связанного с клеветническими заявлениями о сирийском школьнике-беженце.

Маск обвинил СМИ, которые сообщили о его поддержке Робинсона, в том, что они "скрыли", что школьниц "систематически насилуют" "банды мигрантов", и назвал журналистов "подлыми людьми".