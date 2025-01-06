Блинкен считает позицию Украины в Курской области важной для будущих переговоров

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, 6 января, что позиция Украины в российской Курской области имеет решающее значение для любых будущих переговоров.

Об этом он сказал после переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом в Сеуле, пишет AFP, передает "Европейская правда".

Как информируют журналисты, Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена хочет обеспечить, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию.

"Их позиция в Курске важна, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в следующем году", – акцентировал государственный секретарь США.

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Блинкен отметил, что даже в случае проведения переговоров Украине все равно потребуются "адекватные гарантии безопасности", поскольку глава Кремля Владимир Путин не будет считать, что "игра закончена".

"Его имперские амбиции остаются, и то, что он будет пытаться сделать – отдохнуть, переоснаститься и, в конце концов, снова атаковать", – подчеркнул он.

Заметим, 5 января Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил, что Курская область стала самым горячим направлением на фронте: по состоянию на тот день, 16:00, там произошло 42 боя.

Карта: DeepState

Недавно писали, что американская сторона считает, что Украина может потерять территории в Курской области, которые сейчас удерживает, в течение нескольких месяцев.

Американские разведывательные службы считают, что развертывание северокорейских войск в РФ было идеей Северной Кореи, а не России.

В Пентагоне ранее прогнозировали увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в боях на территории Курской области.